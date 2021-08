Ambos "estão com boa saúde", declarou Suzi Marsitawati, do serviço florestal e de parques de Jacarta - AFP

Publicado 02/08/2021 13:01

Dois tigres de Sumatra se infectaram com covid-19 em um zoológico de Jacarta, informaram neste domingo, 1º, as autoridades indonésias, que tentam investigar como ocorreu a infecção desses animais em risco crítico de extinção.

Tino, de nove anos, e Hari, de 12, deram positivo em meados de julho após apresentarem sintomas semelhantes aos da gripe, dificuldades respiratórias e perda de apetite. Os dois machos receberam tratamento e estão se recuperando.

Ambos "estão com boa saúde", declarou Suzi Marsitawati, do serviço florestal e de parques de Jacarta, em nota. "Voltaram a ter apetite e estão ativos". O zoológico de Ragunan está fechado desde junho devido ao aumento de casos de covid-19 no país.



"Rastreamos todos os enfermeiros e guardas do zoológico [que estiveram em contato com os tigres] no momento em que estavam doentes e ninguém teve covid-19", declarou Suzi Marsitawati. "Continuamos tentando encontrar a origem".



A Indonésia enfrenta a onda de coronavírus mais mortal desde o início da pandemia devido à variante Delta, altamente contagiosa.



O país registrou mais de 3,4 milhões de casos e 94.119 mortes pela covid-19, números provavelmente subestimados devido aos baixos índices de detecção.