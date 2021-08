Primeiro-ministro Jean Castex havia anunciado que a missão francesa de retirada de Cabul terminaria na sexta à noite - AFP

Publicado 27/08/2021 11:20 | Atualizado 27/08/2021 11:27

Islamabad - Uma delegação francesa se reuniu com representantes dos talibãs, em Doha, pela primeira vez desde que tomaram o poder no Afeganistão, em 15 de agosto - anunciou seu porta-voz, Suhail Shaheen, no Twitter.

O enviado francês François Richier e sua delegação "conversaram em detalhe", na quinta-feira, 26, sobre a situação no aeroporto de Cabul com uma delegação liderada pelo diretor adjunto do escritório político dos talibãs, Sher Abas Stanikzai, acrescentou o porta-voz.

Procurado pela AFP, o Ministério francês das Relações Exteriores ainda não reagiu.

Ontem, o primeiro-ministro Jean Castex havia anunciado que a missão francesa de retirada de Cabul terminaria na sexta-feira à noite, ou seja, a data-limite "imposta" pelos americanos.

Hoje, porém, o secretário de Estado para Assuntos Europeus, Clément Beaune, afirmou que a França poderá continuar as retiradas do Afeganistão "para além" desse prazo.