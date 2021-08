Aeroporto de Cabul - Reprodução/Twitter

Aeroporto de CabulReprodução/Twitter

Publicado 28/08/2021 15:32

EUA - Os Estados Unidos contra-atacaram com drones o Estado Islâmico no Afeganistão neste sábado, 28, em retaliação ao atentado suicida assumido pela organização no aeroporto de Cabul na quinta-feira, dia 26. Segundo a Marinha americana, o ataque matou pelo menos um membro do grupo.

De acordo com a apuração, não ficou claro se o homem estava diretamente envolvido na explosão suicida de quinta-feira fora dos portões do aeroporto de Cabul, onde multidões de afegãos tentavam desesperadamente participar da evacuação em andamento.

O ataque aéreo foi lançado na província de Nangahar menos de 48 horas após o ataque a Cabul que matou 13 americanos e 169 afegãos, faltando apenas alguns dias para a retirada final dos EUA após 20 anos de guerra. A retaliação ocorreu depois de o presidente dos EUA, Joe Biden, ter declarado, na quinta-feira, que os responsáveis pelo ataques seriam punidos.