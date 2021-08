Biden insiste que deseja manter a data de retirada dos EUA no dia 31 de agosto - AFP PHOTO / MINISTERO DELLA DIFESA

Publicado 30/08/2021 19:30

O embaixador dos Estados Unidos no Afeganistão e o comandante das forças militares do país em solo afegão foram os últimos a embarcar no voo final de retirada de Cabul, anunciou o Pentágono nesta segunda-feira, 30.

"A bordo do último avião estava o general Chris Donahue", disse o general Kenneth McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, do qual o Afeganistão depende. "E ele estava acompanhado pelo embaixador Ross Wilson."