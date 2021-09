O presidente dos EUA, Joe Biden, e a primeira-dama Jill Biden, ao embarcarem para o local do desabamento na Flórida - AFP

Publicado 04/09/2021 16:50

Washington - A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, doutora em Educação, vai retornar às salas de aula na próxima semana, informou a Casa Branca no sábado, 4.

Ela dará aulas presenciais, após um ano de ensino remoto por causa da pandemia, relatou o The Washington Post.

"Posso confirmar que ela começará a lecionar no novo semestre na próxima semana", disse um porta-voz da primeira-dama por e-mail.

Segundo o The Washington Post, a esposa do presidente Joe Biden ensinará às terças e quintas-feiras no Northern Virginia Community College, nos arredores de Washington, por 13 semanas.

Jill Biden começou a lecionar nessa universidade quando seu marido era vice-presidente de Barack Obama. Essa é a primeira vez que uma primeira-dama concilia suas funções profissionais com um trabalho fora da Presidência.

Ela ministrará um curso de redação, ensinando os alunos a escrever ensaios acadêmicos, disse o jornal. Biden sempre a apoiou para que ela continuasse dando aulas mesmo depois de chegar à Casa Branca.