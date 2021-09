Lava do vulcão Cumbre Vieja cai em piscina residencial - Reprodução Redes Sociais

Publicado 21/09/2021 17:55

Imagens gravadas por um drone acompanharam o trajeto da lava expelida pelo vulcão Cumbre Vieja, em La Palma. As gravações registraram o momento do magma caindo em piscinas residenciais e a transformação de quando a lava entra em contato com a água. Veja:



Segundo a rede de televisão espanhola, RTVE, mais de 200 casas já foram soterradas pela lava do vulcão. Ademais, a erupção já cobre mais de 103 hectares de terra.

De acordo com a Pelvoca (Plano Especial de Emergências Devido a Risco Vulcânico das Canárias), caso a lava entre em contato com a água do oceano, sendo sua saída natural, as autoridades de La Palma vão intensificar o gerenciamento e atenção na crise vulcânica.

O encontro do magma e da água salgada pode causar explosões e emissões de gases nocivos, segundo o comitê.

Desde domingo (19), mais de 6 mil pessoas foram evacuadas de suas casas em La Palma. Além disso, muitos perderam seus pertences e suas residências por conta das lavas expelidas pelo vulcão.

Nesta terça (21), a atividade sísmica desacelera e o magma está sobre o bairro de Todoque, nas Ilhas Canárias, segundo a Pelvoca.