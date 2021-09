Macacos praticam sexo oral em zoológico e deixam público chocado - Reprodução Instagram

Publicado 24/09/2021 15:15 | Atualizado 24/09/2021 15:17

Nova York - Visitantes de um zoológico em Nova York ficaram chocacos ao presenciarem um casal de gorilas praticando sexo oral. O desespero se deu, principalmente, porque várias crianças estavam no local e acompanharam a cena, deixando os pais constrangidos.

No vídeo é possível ver um dos machos se deitando no solo e puxando seu parceiro para perto, enquanto os expectadores caem na gargalhada e tentam evitar que as crianças vejam a cena.

"Fiquei assustado e não tinha ideia de que era um ato natural", declarou o cinegrafista em entrevista ao New York Post. Assista ao vídeo: