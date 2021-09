Diretora-geral da OPAS, Carissa Etienne - AFP

Publicado 29/09/2021 17:32

Na América Latina e Caribe, 35% da população está totalmente vacinada contra covid-19, informou a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne. Em toda a América, mais de um bilhões de doses foram administradas, porém em uma cobertura que não é uniforme, disse ela em coletiva à imprensa.

Na última semana, as Américas registraram quase 1,5 milhão de casos e mais de 26 mil mortes por covid-19.

A maioria dos países da América do Sul e Central vê queda no número de casos da doença, exceto Belize, mas as mortes ainda sobem no Brasil, Peru e Equador, segundo Ettiene.

A diretora pontuou que a maioria dos países continua a ter acesso limitado às vacinas e que a Opas se sente "encorajada" pelos anúncios feitos na Cúpula Global na semana passada, quando o líder americano, Joe Biden, anunciou que os EUA doarão meio bilhão adicional do imunizante a países de baixa e média-baixa renda. "Assim, o total de doações do país sobe para mais de 1,1 bilhão de doses".

Gerente de incidentes para covid-19 da Opas, Sylvain Aldighieri afirmou que a cepa Delta do coronavírus está presente em 52 países da região, mas de modo heterogêneo. A variante se demonstrou mais presente na América do Norte, enquanto a cepa gama segue predominante nas demais regiões.