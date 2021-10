Jeffrey Burnham é acusado de matar o irmão, a cunhada e uma outra idosa - Gabinete do Xerife do Condado de Allegheny

Jeffrey Burnham é acusado de matar o irmão, a cunhada e uma outra idosaGabinete do Xerife do Condado de Allegheny

Publicado 07/10/2021 14:44

Nova York - Um homem de 46 anos foi preso sob a acusação de assassinato do próprio irmão, da cunhada e de uma mulher idosa nos Estados Unidos. A polícia do Condado de Allegheny investiga o caso, mas segundo testemunhas, ele seria contrário à vacinação contra covid-19, e o irmão, que era enfermeiro, trabalhava na campanha de imunização.



Segundo o UOL, Jeffrey Burnham responderá por triplo homicídio. Ele mora em Cumberland, Maryland, cerca de 160km de onde os crimes aconteceram.

Os corpos das vítimas Brian Robunette, de 58 anos, Kelly Sue Robinette, de 57 anos, foram encontrados no dia 30 de setembro. A terceira vítima era Rebecca Reynolds, de 83 anos, uma amiga da família.

Autoridades norte-americanas afirmam que, depois de cometer o crime, Burnham saiu com o carro do irmão e parou na casa de um morador da região pedindo um pouco de gasolina. A polícia foi acionada após ele ter dito a essa pessoa que Brian estava "matando pessoas com as aplicações de vacina contra covid".