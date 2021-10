Mundo & Ciência

Aeroporto da ilha de La Palma permanece fechado por erupção do vulcão Cumbre Vieja

Uma nuvem de cinzas obrigou também as companhias aéreas a desviarem seus voos destinados ao aeroporto no norte de Tenerife para outro que fica no sul dessa ilha do arquipélago canário

Publicado 08/10/2021 14:11 | Atualizado há 4 horas