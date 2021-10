Rumeysa Gelgi tem mais de 2m de altura - Reprodução

Rumeysa Gelgi tem mais de 2m de alturaReprodução

Publicado 13/10/2021 18:19

Ancara - Uma mulher turca, de 24 anos, foi anunciada como a mais alta do mundo pelo Guinness World Records, nesta quarta-feira (13). Rumeysa Gelgi tem 2,15 metros de altura. Em 2014, ela foi considerada a adolescente mais alta do mundo e precisou ser reavaliada para receber o novo título este ano.



Sua altura se deve a uma condição de saúde chamada síndrome de Weaver, responsável por causar um crescimento acelerado e outras normalidades. Por uma questão de mobilidade, Gelgi precisa usar apoio e cadeira de rodas para andar distâncias relativamente longas.

Em depoimento ao Guinness, ela disse que deseja usar sua fama para conscientizar as pessoas sobre condições raras como a sua.



"Cada desvantagem pode ser transformada em uma vantagem para você, então aceite-se como você é, esteja ciente do seu potencial e dê o seu melhor", disse Gelgi ao Guinness.



O título de homem mais alto do mundo pertence a Sultan Kösen, que também é da Turquia e tem 2,51 metros de altura. De acordo com o Guinness, essa é uma coincidência rara e aconteceu pela última vez em 2009, com dois recordistas da China.