Aeronave estava a caminho de um jogo de beisebol, quando caiu em um campo perto de Houston, no Texas - Reprodução

Publicado 19/10/2021 17:15

Um avião com 21 pessoas a bordo caiu, nesta terça-feira, 19, nos Estados Unidos. A aeronave estava a caminho de um jogo de beisebol, quando caiu em um campo perto de Houston, no Texas. Todas as pessoas a bordo sobreviveram.

Dentre as 21, 18 eram passageiros. A pessoas mais jovem que estava no avião tem 10 anos. Segundo informações, a aeronave tinha como destino o jogo entre Boston Red Sox and Houston Astros.

Duas pessoas foram encaminhadas para o hospital após o resgate, mas estão bem.

"As informações que temos neste momento indicam que o avião não atingiu altitude no final da pista e atravessou Morton Road, parando no campo logo ao norte do aeroporto, onde pegou fogo", disse Trey Duhon, juiz do condado de Waller, no Texas.

Uma investigação está sendo conduzida para descobrir a causa do acidente que ainda não foi identificada. O avião destruiu uma linha de alta tensão e causou uma interrupção de energia para cerca de 1.800 moradores da região.