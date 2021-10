Explosão aconteceu em um restaurante de uma rua movimentada na cidade de Shenyang - AFP

Publicado 21/10/2021 09:37

Uma explosão de gás em um restaurante em uma rua movimentada da cidade de Shenyang, no nordeste da China, deixou pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos, noticiaram veículos estatais.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais pelo jornal People's Daily mostra vários edifícios com as janelas quebradas em uma rua empoeirada e com escombros na capital da província de Liaoning.

A explosão ocorreu na manhã de quinta-feira, 21, em uma rua residencial com vários estabelecimentos comerciais, reportou a agência estatal Xinhua.

De acordo com o balanço divulgado pela prefeitura de Shenyang, quatro pessoas morreram e 47 ficaram feridas, três delas em estado grave.

As autoridades investigam a origem da explosão, enquanto os trabalhos de resgate continuam, acrescentou.

Os investigadores "determinaram de forma preliminar que a explosão ocorreu em um edifício comercial e residencial", informou o serviço de emergências de Liaoning em mensagem nas redes sociais.

As explosões de gás são frequentes na China devido aos pobres padrões de segurança e à vigilância escassa. Em junho, 25 pessoas morreram e centenas ficaram feridas na explosão de uma tubulação de gás em um complexo residencial na província de Hubei (centro).

Oito pessoas, entre elas o diretor-geral da companhia proprietária da tubulação, foram detidas posteriormente pelas autoridades por práticas pouco seguras e graves defeitos na instalação.