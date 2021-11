Pelo menos três alpinistas franceses desapareceram após uma avalanche no Nepal - AFP

Publicado 31/10/2021 16:52

Katmandu - Pelo menos três alpinistas franceses desapareceram depois que uma avalanche atingiu a área do Nepal onde eles estavam, perto do Monte Everest, segundo informações de grupos de montanhismo neste domingo (31).

Os alpinistas estavam tentando escalar um pico de aproximadamente 6.000 metros (19.700 pés), relatou o The Himalayan Times.

“Ainda não temos informações claras sobre o número de pessoas desaparecidas”, disse à AFP o presidente da Associação Nacional de Guias de Montanha do Nepal, Ang Norbu Sherpa.

"Enviamos uma equipe muito experiente de cinco guias de montanha. Eles estão a caminho e iniciarão a operação de busca a partir de amanhã (segunda-feira) de manhã."

De acordo com a Federação Francesa de Clubes de Alpes e Montanhas (FFCAM), uma equipe de oito alpinistas deixou a França rumo ao Nepal no final de setembro em busca de alcançar vários picos ao sul de Ama Dablam, de 6.812 metros, na região do Everest.

Três deles deixaram a equipe em 24 de outubro para escalar um pico perto de Ama Dablam, mas não dão notícias desde 26 de outubro, disse o grupo em um comunicado divulgado neste domingo.

Um helicóptero enviado pelo FFCAM para procurá-los "avistou trilhas de escalada e também detritos de uma avalanche de grande escala". Segundo a nota, "hoje um helicóptero com uma equipe de resgate correu para o local para tentar encontrar possíveis sobreviventes".

Stephane Benoist, do organizador da expedição GEAN, afirmou ao jornal francês Dauphine Libere que estava "em choque, devastado" pelo desaparecimento de Thomas Arfi, Louis Pachoud e Gabriel Miloche.

Um funcionário do departamento de turismo do Nepal disse ao Himalayan Times que os alpinistas não obtiveram permissão das autoridades para escalar a montanha.