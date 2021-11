No final de outubro, a FDA também aprovou a Comirnaty para crianças de 5 a 11 anos - Pixabay - Creative Commons

No final de outubro, a FDA também aprovou a Comirnaty para crianças de 5 a 11 anosPixabay - Creative Commons

Publicado 02/11/2021 12:47

A farmacêutica americana Pfizer elevou nesta terça-feira, 2, suas estimativas de receita anual pela vacina contra a covid Comirnaty, que desenvolve junto à empresa de biotecnologia alemã BioNTech, citando a forte demanda fora dos Estados Unidos.

Agora a empresa espera vender a vacina este ano por 36 bilhões de dólares. A previsão anterior era de 33,5 bilhões.

"Mais de 75% do aumento da receita da Comirnaty no terceiro trimestre de 2021 vem de países fora dos Estados Unidos", disse o diretor-geral da Pfizer, Albert Bourla, no comunicado dos resultados trimestrais da empresa.

"Estamos a caminho de cumprir nosso objetivo de fornecer ao menos 2 bilhões de doses aos países de baixa e média renda até o final de 2022", acrescentou, apontando que metade dessas doses seria vendida ao governo dos EUA a preço de custo para sua distribuição nos países mais pobres do mundo.

No conjunto do ano, a Pfizer planeja fornecer 2,3 bilhões de vacinas em todo o mundo.

No final de outubro, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) aprovou a Comirnaty para crianças de 5 a 11 anos, abrindo o caminho para uma nova e importante campanha de vacinação no país.

Um grupo de especialistas dos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC) se reúne nesta terça-feira para decidir se vai recomendar a vacina para as crianças mais novas.

De julho a setembro, a Pfizer registrou vendas de 24,1 bilhões de dólares, mais que os 22,7 bilhões esperados por Wall Street. O lucro líquido do grupo no período foi de 8,15 bilhões de dólares.