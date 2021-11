Câmeras flagraram o momento da ação - Montagem iG / Reprodução

Publicado 03/11/2021 19:29

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem atirou um coquetel Molotov dentro de uma mercearia em Nova Iorque , nos Estados Unidos, no último sábado, 30. Joel Mangal, de 38 anos, teria cometido o ato após uma suposta briga com os funcionários do estabelecimento, segundo as autoridades.



De acordo com o jornal New York Post , o suspeito foi detido.

Após o ataque , dois funcionários que estavam na mercearia precisaram deixar a loja às pressas para fugir do fogo, que já se alastrava pelo local. Um dos trabalhadores ficou ferido durante a fuga e precisou de atendimento médico.



As chamas atingiram a calçada em frente à mercearia e quase alcançou um carro que estava estacionado na frente do local.



O suspeito tentou lançar um segundo coquetel Molotov, mas foi impedido por uma pessoa que passava na calçada.

Mangal responde pelas acusações de incêndio criminoso, assalto, posse ilegal de arma e por colocar pessoas risco.



