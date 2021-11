Veneza é uma das afetadas - Comune di Venezia

Publicado 09/11/2021 16:18 | Atualizado 09/11/2021 16:20

Rio - Com o crescente aumento da temperatura no planeta, cria-se um constante derretimento das geleiras que colocam cidades do mundo em risco de desaparecimento. Veja as cidades que podem sumir do mapa. Por sorte dos brasileiros, nenhuma cidade do país corre risco a curto prazo.

Veneza - Itália

A cidade italiana foi fundada sobre pequenas ilhotas e, com o crescimento desordenado, Veneza tornou-se um dos pontos mais vulneráveis do planeta. Cientistas calculam que será necessário uma elevação de 50 centímetros no nível do mar para que a Praça São marco fique permanentemente alagada.

Amsterdã - Holanda

Extremamente plana e construída abaixo do nível do mar, Amsterdã pode estar com seus dias contados. Um dique de 32 quilômetros foi construído para impedir o avanço das águas, mas pode não ser o suficiente para os próximos anos. Nova Orleans - Estados Unidos Cidade símbolo do jazz, Nova Orleans também foi construída abaixo do nível do mar. Seu sistema de diques já falhou em outros fenômenos da natureza e o aquecimento global pode inundá-la de maneira permanente.

Bangkok - Tailândia

Mesmo situada a 1,5 metro acima do nível do mar, a cidade tailandesa afunda de dois a três centímetros por ano. As construções foram realizadas acima de uma camada de argila mole e, com isso, corre-se o risco de todo o seu território ser engolido pelo mar.