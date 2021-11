Diretora-geral da OPAS, Carissa Etienne - AFP

Publicado 10/11/2021 14:19

Depois de dois meses consecutivos em queda, o número de casos de covid-19 voltaram a subir em alguns países das Américas. Na semana passada, a região registrou 700 mil novos casos e 13 mil mortes ligadas à doença, informou a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, em coletiva de imprensa.

Há saltos de casos em partes da Colômbia e da Bolívia, além de números crescentes na República Dominicana, Trinidad e Tobago e Barbados, segundo Etienne.

Paralelamente, as vacinações continuam acelerando. Mais de 48% da população na América Latina está totalmente imunizada contra a covid-19.

"Mas a cobertura ainda é muito menor que em alguns países e territórios", pontua a diretora.

Etienne relembrou que a Opas está trabalhando com iniciativas públicas e privadas no Brasil e na Argentina para o desenvolvimento de produção de vacinas com base em tecnologia de RNA mensageiro (mRNA).