Menina salva família após desbloquear celular com rosto do pai e ligar para emergênciaReprodução/Twitter/WFXT-TV

Publicado 12/11/2021 13:03 | Atualizado 12/11/2021 13:39

Uma menina de 9 anos salvou a vida de sua família depois de desbloquear o celular com o rosto do pai e ligar para o número de emergência. Os pais dela desmaiaram após respirar monóxido de carbono vindo de um gerador de sua casa, em Brockton, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Os moradores da região utilizam geradores devido à falta de energia elétrica, por conta dos fortes ventos e dos furacões.

Em entrevista à Boston WFXT-TV, uma afiliada da Fox, a pequena Jayline Barbosa disse que estava dormindo quando ouviu o seu pai gritar, pedindo socorro depois que a mãe dela desmaiou. Mas, antes de conseguir ajudar, ele também perdeu a consciência.

Ao ver os responsáveis desacordados, a menina pegou o celular do pai, que estava bloqueado, para acionar o serviço de emergência. "Eu desbloqueei usando o rosto do meu pai", contou à emissora.

A equipe de socorristas chegou a tempo e conseguiu salvar o casal. A mãe de Jayline disse que se não fosse a rapidez de raciocínio da filha, eles poderiam não ter sido salvos.