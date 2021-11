Menino de 9 anos estava nos ombros do pai quando os fãs começaram a se esmagar na plateia. O pai do garoto desmaiou e, ao acordar, não encontrou mais seu filho - Reprodução

Publicado 15/11/2021 12:30 | Atualizado 15/11/2021 12:49

O número de pessoas mortas após o pisoteamento durante o festival de música Astroworld, em Houston, no Texas, Estados Unidos, subiu para dez. Um menino de 9 anos que se feriu e ficou em coma induzido durante cinco dias não resistiu. A família de Ezra Blount confirmou a informação para a BBC neste domingo, 15.

O festival ocorreu no dia 5 deste mês e tinha como principal atração o rapper Travis Scott e Drake. As mortes aconteceram quando a plateia correu para a região que ficava na frente do palco.

O menino de 9 anos estava nos ombros do pai quando os fãs começaram a se esmagar na plateia. O pai do garoto desmaiou e, ao acordar, não encontrou mais seu filho. Os familiares ligaram para todos os hospitais da região para localizá-lo, e encontraram em uma unidade infantil.

Os médicos afirmaram que o cérebro de Ezra inchou e os batimentos cardíacos chegaram a ser interrompidos antes de chegar ao hospital. Além disso, ele sofreu danos nos pulmões, fígado e rins. Em razão disso, a equipe médica induziu ao coma na tentativa das funções cardíaca e cerebral voltarem ao normal, mas o garoto não resistiu.

Segundo informações da CNN, a polícia local afirmou que houve pânico no momento e os feridos foram atendidos em um hospital de campanha montado nas proximidades do local do festival. Scott afirmou que está “absolutamente devastado” com o ocorrido.



Travis afirmou ainda que está colaborando com as investigações sobre as causas do tumulto e



"Estou comprometido em trabalhar junto com a comunidade de Houston para apoiar as famílias necessitadas. Obrigado ao Departamento de Polícia de Houston, Corpo de Bombeiros e NRG Park por sua resposta e apoio imediatos", disse Scott. "Estou absolutamente arrasado com o que aconteceu ontem à noite. Minhas orações vão para as famílias e todas as pessoas impactadas pelo que aconteceu no Astroworld Festival", escreveu o rapper no Twitter.

O chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Peña, confirmou os óbitos em uma entrevista coletiva do lado do local onde o show aconteceu. Cerca de 50 mil pessoas estiveram no festival de música ao ar livre, que teve os ingressos esgotados. O corpo de bombeiros transportou cerca de 17 pessoas para hospitais da região – pelo menos 11 apresentavam sintomas de parada cardíaca.