Os remédios que têm estoque suficiente podem ser retirados em quantidade equivalente a mais de um mês de uso - Reprodução de Internet

Os remédios que têm estoque suficiente podem ser retirados em quantidade equivalente a mais de um mês de usoReprodução de Internet

Publicado 17/11/2021 15:43 | Atualizado 17/11/2021 16:02

Os Estados Unidos registraram um recorde de mais de 100.000 mortes por overdose em um ano durante a pandemia, informaram as autoridades de saúde nesta quarta-feira, 17.



Entre abril de 2020 e abril de 2021, o país registrou 100.306 overdoses fatais, um aumento de 28,5% em relação ao mesmo período do ano anterior (78.056 mortes), segundo dados provisórios do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).



É a primeira vez que a barreira simbólica de 100 mil mortes é superada. "Essas overdoses são causadas principalmente por opiláceos sintéticos, especialmente o fentanil fabricado ilegalmente", disse Deb Houry, do CDC, em entrevista coletiva.



"Meu governo está empenhado em fazer tudo ao nosso alcance para tratar o vício e acabar com a epidemia de overdose", reagiu o presidente Joe Biden em um comunicado.



“Enquanto continuamos avançando para derrotar a pandemia de covid-19, não podemos ignorar esta epidemia de desaparecimentos, que afetou famílias e comunidades em todo o país”, acrescentou.



O governo dos Estados Unidos anunciou especialmente que planeja melhorar o acesso ao naloxone, um antídoto capaz de conter uma overdose."



É hora de enfrentar o fato de que a crise está piorando. Precisamos colocar todas as nossas mãos para trabalhar", disse o secretário de Saúde, Xavier Becerra, a jornalistas.