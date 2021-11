Professora Aimee Jones e marido Philip Jones - Reprodução

Professora Aimee Jones e marido Philip JonesReprodução

Publicado 18/11/2021 12:08 | Atualizado 18/11/2021 12:13

Uma professora de 35 anos foi presa depois de ser flagrada fazendo sexo com uma aluna, de 15 anos, em seu carro, em Darlington, na Inglaterra. Ela foi detida por abuso sexual. O assistente social Philip Jones, marido da docente, chamou imediatamente a polícia após ver a mulher, Aimee Jones, dentro do veículo com a adolescente, segundo o jornal britânico Daily Mail.

fotogaleria

Antes de ser flagrada, a esposa contou ao homem que tinha um relacionamento com uma professora auxiliar. Ela chegou a inventar um nome para a suposta amante, Sarah Martin. A mulher também pediu para que os colegas da escola fingissem que havia uma funcionária com o mesmo nome fictício caso Philip ligasse para checar as informações sobre o caso.

Aimee e o marido concordaram em manter o casamento pelo bem do filho deles, de 4 anos. Além disso, ela se revelou bissexual para o esposo. No entanto, ele descobriu depois que a professora auxiliar foi inventada e, na verdade, a mulher tinha relações ilegais com uma estudante adolescente.

Segundo o Daily Mail, após admitir que teve relações sexuais com a menor, a professora foi sentenciada a oito meses de prisão nesta semana. Ela foi condenada por abuso sexual. A corte de Teesside Crown apurou que Aimee abordou a menina pela primeira vez no início de 2020, quando ela tinha 15 anos. O caso durou 15 meses.

A mulher também confirmou quatro acusações de envolvimento sexual com outra menor de idade em oito encontros.