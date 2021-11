Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 26/11/2021 16:18

A nova variante B.1.1.529 da covid-19, detectada pela primeira vez na África austral, foi classificada nesta sexta-feira, 26, como "preocupante" pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e terá o nome de "omicron".



"A variante B.1.1.529 foi relatada pela primeira vez à OMS pela África do Sul em 24 de novembro de 2021 (...) Esta variante tem um grande número de mutações, algumas das quais são preocupantes", disse o grupo de especialistas comissionados pela OMS para acompanhar a evolução da covid-19.

Cientistas afirmam que o número de mutações elevado da variante é preocupante

Com base na experiência de variantes anteriores, sabe-se que algumas dessas mutações podem representar um aumento na capacidade de transmissão e uma diminuição na eficiência das vacinas.



"Pensando em termos de genética, é certo que há algo muito particular que pode ser preocupante", disse à AFP Vincent Enouf, do Centro Nacional de Referência de vírus respiratórios do Instituto Pasteur de Paris.



Além disso, preocupa o fato de que o número de casos e o percentual atribuído a esta variante estão aumentando de forma muito rápida na província sul-africana de Gauteng, que compreende as cidades de Pretória e Johanesburgo, onde foi detectada pela primeira vez.