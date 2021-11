OMS disse que a variante identificada pela primeira vez na África do Sul é 'preocupante' - Reprodução

OMS disse que a variante identificada pela primeira vez na África do Sul é 'preocupante'Reprodução

Publicado 28/11/2021 09:22

A nova variante do coronavírus, omicron, que continua se espalhando pelo planeta neste domingo, 28, foi detectada na Austrália e sua presença fez com que Israel fechasse suas fronteiras os cidadãos estrangeiros.

Com mais de cinco milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou a nova variante, detectada essa semana, como "preocupante".

Identificada na África do Sul na última quinta-feira, muitos países reagiram fechando suas fronteiras com as nações do sul da África.



Israel, onde foi confirmado um caso de um viajante procedente do Malawi, decidiu proibir a partir deste domingo a entrada de estrangeiros no país, assim como obrigar seus cidadãos vacinados que voltaram de viagem a realizar um teste PCR e a fazer uma quarentena de três dias (sete no caso dos não vacinados).



Essa decisão chega a menos de um mês da reabertura das fronteiras do país (em 1º de novembro) e a oito dias da jesta judaica do Hanukkah.



Na Austrália, as autoridades anunciaram hoje a detecção da cepa omicron em dois passageiros vacinados que voltavam do sul da África e chegaram a Sydney no mesmo dia do fechamento das fronteiras deste país com nove países do sul do continente africano. Doze passageiros do mesmo voo estão em quarentena.



A Austrália levantou recentemente a proibição de seus cidadãos vacinados para viajar ao exterior sem autorização e prevê abrir suas fronteiras até o final do ano aos trabalhadores qualificados e aos estudantes estrangeiros, que não podem acessar a ilha-continente há 18 meses.





Além da África do Sul, Israel e Austrália, a variante omicron também foi detectada em Botsuana, Hong Kong e vários países europeus (Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Itália e República Tcheca). Neste domingo, Kuwait e Catar (importante conexão aérea) foram os últimos países a anunciar restrições para nove e cinco países africanos, respectivamente.



Quarentena



Na Holanda, 61 viajantes positivos para covid-19, que chegaram na sexta-feira da África do Sul, fazem quarentena no aeroporto de Amsterdã. Segundo o Instituto Nacional de Saúde Pública (RIVM) holandês, "a variante omicron provavelmente aparecerá no teste". Os resultados serão anunciados hoje.



A nova variante B.1.1.529 da covid-19, nomeada "omicron", representa um risco "de alto a muito alto" para a Europa, segundo a Agência de Saúde da União Europeia.



A Europa já enfrentava um aumento de casos muito antes do surgimento da omicron, o que a levou a restabelecer restrições sanitárias, provocando manifestações violentas no último fim de semana na Holanda e nas Antilhas francesas.



Um grupo de especialistas da OMS afirma que, com os dados preliminares, a omicron apresenta "um risco alto de reinfecção", maior que o de variantes como a delta. Nenhuma outra variante gerou tanta preocupação no mundo desde a delta.



"Transparência"



Nos Estados Unidos, que também abriram suas fronteiras ao mundo no início de novembro, está proibida a chegada de viajantes de oitos países do sul da África.



No sábado, Washington elogiou a África do Sul pela "transparência ao compartilhar essas informações" depois que o país se sentiu "castigado" por ter anunciado a detecção da "omicron". Uma alusão nada velada dos EUA à gestão inicial da pandemia feita pela China. Os fabricantes de vacinas AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna e Novavax se mostraram confiantes em sua capacidade de combater essa nova cepa.



Cerca de 54% da população mundial recebeu ao menos uma dose da vacina contra a covid-19; apenas 5,6% nos países de baixa renda, segundo a página Our World in Data. Na África do Sul, apenas 23,8% da população tem o esquema vacinal completo.



A nova variante gerou preocupação quanto à recuperação econômica mundial. Sexta-feira foi um dia sombrio para os índices de ações na Bolsa e o preço do petróleo.