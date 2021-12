Além dos EUA, pelo menos outras 24 nações já detectaram ao menos um caso da variante - Reprodução

Além dos EUA, pelo menos outras 24 nações já detectaram ao menos um caso da varianteReprodução

Publicado 01/12/2021 17:34

O governo dos Estados Unidos confirmou nesta quarta-feira, 1, o primeiro caso da recém-descoberta variante Ômicron no país. De acordo com as autoridades locais, a pessoa infectada mora no estado da Califórnia e esteve recentemente na África do Sul.

O paciente, segundo o conselheiro da força-tarefa da Casa Branca no combate ao coronavírus, Anthony Fauci, completou o ciclo de imunização contra a Covid-19 e apresenta apenas sintomas leves.

A B.1.1529 — apelidada de Ômicron — foi relatada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 24 de novembro vinda da África do Sul. A nova cepa, de acordo com a OMS, foi classificada como "variante de preocupação", devido ao seu "grande número de mutações".

Além dos Estados Unidos, pelo menos outras 24 nações (incluindo o Brasil) já detectaram ao menos um caso da variante. Veja, abaixo, a lista de países que já detectaram a chegada da nova cepa:



1 - África do Sul

2 - Alemanha

3 - Arábia Saudita

4 - Austrália

5 - Áustria

6 - Bélgica

7 - Brasil

8 - Botsuana

9 - Canadá

10 - Coreia do Sul

11 - Dinamarca

12 - Espanha

13 - Estados Unidos

14 - Gana

15 - Holanda

16 - Hong Kong

17 - Israel

18 - Itália

19 - Japão

20 - Nigéria

21 - Noruega

22 - Portugal

23 - Reino Unido

24 - República Tcheca

25 - Suécia