O evento tem como objetivo trazer diversas palestras na área de desenvolvimento humano, voltados para mudança de mentalidade e busca do sucesso - Foto: reprodução internet

O evento tem como objetivo trazer diversas palestras na área de desenvolvimento humano, voltados para mudança de mentalidade e busca do sucesso Foto: reprodução internet

Publicado 03/12/2021 15:28

Os Estados Unidos criaram cerca de 210 mil empregos no mês passado, informou o governo nesta sexta-feira, 3, menos da metade do que os analistas esperavam. No entanto, a taxa de desemprego reduziu mais do que o esperado, caindo quatro décimos para se estabelecer em 4,2%, informou o Departamento do Trabalho.

Os empregadores criaram vagas ao longo de 2021, graças à vacinação anticovid que lhes permitiu retomar as operações normais e, mesmo com o resultado decepcionante de novembro, foram gerados em média 550 mil empregos por mês. A economia ainda não recuperou quase quatro milhões de empregos para voltar ao nível pré-pandêmico, mas os dados mostram sinais de melhora no mercado de trabalho.

O número de desempregados caiu para 6,9 milhões de pessoas, segundo o relatório, longe dos 5,7 milhões antes da pandemia. O número de pessoas em demissões temporárias, que chegou a 18 milhões em abril de 2020, no auge dos confinamentos, caiu para 801 mil, aproximadamente o nível pré-covid-19.

A taxa de desemprego para a maioria dos grupos raciais diminuiu em novembro, enquanto a proporção de pessoas empregadas ou procurando trabalho, que havia estagnado nos últimos meses porque muitos optaram por não trabalhar, aumentou ligeiramente.

As principais indústrias tiveram ganhos modestos no mês passado. Os serviços profissionais e comerciais criaram 90 mil empregos, enquanto a manufatura e a construção adicionaram 31 mil cada. Já o comércio varejista perdeu 20 mil vagas.

Os números da empregabilidade em setembro e outubro foram revisados ligeiramente para cima, mas não o suficiente para compensar os números de novembro. E em meio à crescente preocupação de que a alta da inflação se estabeleça, o relatório indica que a média da renda por hora aumentou 4,8% nos últimos 12 meses, abaixo da elevação anual de 6,2% dos preços ao consumidor.