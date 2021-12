O Chile acumula 1,7 milhão de casos e mais de 38 mil mortes por covid-19 desde o início da pandemia - AFP

Publicado 06/12/2021 12:33

As crianças entre três e cinco anos começaram a receber a vacina contra o coronavírus no Chile nesta segunda-feira (6), enquanto o país avança na vacinação da terceira dose ou dose de reforço para adultos.

"Estamos iniciando a campanha de vacinação das crianças entre 3 e 5 anos, com uma vacina que é segura e eficaz e que vai proteger mais de 700 mil crianças", informou o presidente do Chile, Sebastián Piñera.

O presidente compareceu a uma vacinação em massa em Santiago no estádio Nacional, onde começou a imunização das crianças desta nova faixa etária. Até agora, o Chile vacinava crianças a partir dos seis anos.

"Esta vacina, além de proteger as crianças, também protege seus pais, mães e suas famílias", destacou Piñera em declarações à imprensa, nas quais especificou que esses menores receberão a vacina chinesa Sinopharm de duas doses.

O Chile está entre os países do mundo com maior índice de vacinação e já superou 91% da população adulta imunizada com duas doses; 13,8 milhões dos 15 milhões de adultos com possibilidade de serem vacinados entre os 19 milhões de habitantes.

Além disso, está imerso no processo de vacinação com a terceira dose ou dose de reforço, que já foi aplicada em 8,9 milhões de pessoas, enquanto a pandemia se encontra estabilizada em cerca de 2.000 casos novos por dia e aproximadamente 20 mortes.

De acordo com a OMS, o Chile acumula 1,7 milhão de casos e mais de 38 mil mortes por covid-19 desde 3 de março de 2020, quando registrou o primeiro caso da doença. No último sábado, detectou o primeiro caso da nova variante ômicron, altamente contagiosa segundo a Organização Mundial da Saúde.