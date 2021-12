Vários países europeus iniciaram a vacinação contra a covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos - AFP

Publicado 15/12/2021 11:42 | Atualizado 15/12/2021 11:43

Berlim - Vários países europeus iniciaram, nesta quarta-feira, 15, a vacinação contra a covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos, em um esforço para combater o avanço da pandemia e manter as escolas abertas diante da propagação da variante ômicron.Alemanha, Grécia e Hungria estão entre os países que iniciaram a campanha de imunização das crianças com uma forte demanda dos pais, de acordo com os médicos, pelos temores provocados pela contagiosa nova variante.A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, advertiu nesta quarta-feira no Parlamento Europeu que a ômicron pode ser "a nova variante dominante na Europa em meados de janeiro". Com 66,6% da população do bloco vacinada, a dirigente europeia estimulou os países a trabalhar para aumentar a taxa de imunização porque "o preço que pagaremos se as pessoas não estiverem vacinadas continuará aumentando", com efeitos para as festas de Natal ou fechamentos de escolas e outras atividades.Apesar de ser um dos países com uma das maiores taxas de vacinação na Europa, a Espanha criou uma campanha na televisão para promover a imunização entre as crianças de 5 a 11 anos de idade, crucial para romper a cadeia de infecções em seu entorno.A Espanha tem 3,3 milhões de pessoas nesta faixa etária. Uma pesquisa do instituto Appinio mostra que 74% dos pais espanhóis com filhos entre 5 e 11 anos pretendem vaciná-los.O início da campanha na Europa acontece um dia depois do alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a propagação sem precedentes da ômicron, notificada em 77 países, mas que provavelmente já atingiu mais nações.A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou em novembro a aplicação da vacina Pfizer-BioNTech para crianças de 5 a 11 anos, uma faixa etária que registra aumento nas infecções no continente.Esta é uma versão adaptada com dose menor que a habitual e com frasco pediátrico com tampa laranja para distingui-lo das tampas de cor violeta usadas em pacientes mais velhos.A vacinação das crianças já começou em vários países, como Estados Unidos, Dinamarca, algumas regiões da Áustria, Bolívia ou Chile, neste último caso a partir dos 3 anos.Nos Estados Unidos, primeiro grande país a ampliar a vacinação para os pequenos, mais cinco milhões de crianças já foram imunizadas.