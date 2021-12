Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus - Reprodução/Instagram

Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom GhebreyesusReprodução/Instagram

Publicado 21/12/2021 13:16

Genebra - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu, nesta segunda-feira, 20, que as festas de fim de ano sejam canceladas diante do avanço da variante ômicron do coronavírus pelo mundo. Ele afirmou que "decisões difíceis" como a suspensão de eventos precisam ser tomadas para proteger a população.

"Um evento cancelado é melhor do que uma vida perdida. Todos nós estamos fartos desta pandemia. Todos nós queremos passar tempo com amigos e familiares. Todos nós queremos voltar ao normal", declarou Tedros em entrevista coletiva. O chefe da OMS acrescentou que a nova variante está se espalhando mais rápido do que a delta, além de infectar pessoas já vacinadas contra a covid-19.



Fim da pandemia

O diretor-geral da OMS disse, nesta segunda-feira, 20, que 2022 deve ser o ano "em que acabaremos com a pandemia". "No próximo ano, a OMS está empenhada em fazer todo o possível para acabar com a pandemia", declarou Tedros. Para isso, segundo ele, será necessária a redução da desigualdade no acesso aos imunizantes.



"Se quisermos acabar com a pandemia no próximo ano, devemos acabar com a desigualdade (no acesso às vacinas), garantindo que 70% da população de todos os países esteja vacinada até meados do ano que vem", disse Tedros.



*Com informações da AFP