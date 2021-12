Covid-19: Brasil registra 143 mortos em 24h; Seis estados não atualizam dados - Reprodução

Covid-19: Brasil registra 143 mortos em 24h; Seis estados não atualizam dadosReprodução

Publicado 23/12/2021 09:30

As autoridades chinesas afirmaram nesta quinta-feira, 23, que estão preparadas para enfrentar focos de contágios de covid durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em fevereiro de 2022, com dois hospitais habilitados para atender os atletas que testarem positivo.

"Com certeza haverá infecções e é possível que aconteça um foco de contágios em pequena escala", declarou Huang Chun, diretor responsável por controlar a propagação do vírus durante o evento olímpico na capital chinesa.

Ele disse que o evento representa "um risco muito elevado de transmissão".

"Haverá um certo número de casos positivos", declarou outra diretora do comitê organizador, Han Zirong.

A China adota desde o ano passado a estratégia "zero covid": restrições rígidas nas fronteiras, confinamentos localizados, longas quarentenas e rastreamento da população. Apenas um caso pode provocar testes em larga escala ou inclusive confinamentos. Desta maneira, o país conseguiu manter as taxas de infecção a níveis reduzidos.

A China reforçou medidas que já eram rígidas ante a previsão de chegada de milhares de atletas estrangeiros para os Jogos Olímpicos. A capital Pequim exige testes negativos de covid para todos os visitantes e limita os voos procedentes de outras cidades.

Além da vacinação obrigatória antes de desembarcar na China, todos os atletas serão testados com frequência. Os atletas com resultado positivo para covid não serão autorizados a participar nos Jogos.

Os pacientes assintomáticos permanecerão em quarentena no país, enquanto as pessoas com sintomas serão enviadas para dois hospitais de Pequim e de Zhangjiakou, informou Huang Chun.

"Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno devem aplicar de maneira estrita os princípios e as exigências do governo em termos de prevenção e de controle do vírus", insistiu Han Zirong.