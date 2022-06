Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 29/06/2022 14:59

A internet tornou mais fácil do que nunca para os golpistas alcançarem uma audiência de vítimas potenciais Divulgação

Embora a internet tenha tornado mais fácil do que nunca o acesso à informação e a conexão com outros, ela também criou novas oportunidades para os golpistas. Os golpes financeiros estão entre os tipos mais comuns de fraude na internet, e eles podem assumir muitas formas diferentes.

No artigo de hoje, vamos entender um pouco mais sobre esse cenário na internet nos dias atuais e como podemos nos proteger desses golpes.

Como funcionam os golpes financeiros?

Os golpistas podem, por exemplo, se passar por instituições financeiras ou agências governamentais a fim de enganar as pessoas para que elas revelem suas informações pessoais ou financeiras. Eles também podem criar sites falsos ou e-mails que parecem legítimos a fim de coletar informações de pagamento das pessoas.

Os golpistas podem até mesmo enviar mensagens falsas através de plataformas de mídia social a fim de convencer as pessoas a enviar dinheiro ou se inscrever para um investimento falso. Independentemente de como eles operam, os golpistas financeiros estão sempre procurando novas maneiras de enganar as pessoas com o seu dinheiro.

Cuidados com promessas milagrosas

Como resultado, é importante estar vigilante ao compartilhar informações pessoais ou financeiras online. Quando em dúvida, sempre verifique a identidade da pessoa ou instituição com a qual você está lidando antes de prosseguir. Ao tomar estas simples precauções, você pode ajudar a se proteger de se tornar uma vítima de fraude na internet.

Tenha cuidado também com promessas muito milagrosas, que naturalmente são falsas. É comum ver a garantia de lucros exorbitantes e mercados de renda variável, algo que não é viável. Na prática, trata-se apenas de uma técnica de marketing para despertar a atenção das pessoas.

Pirâmide financeira: o que é e como evitar fraudes?

A internet tornou mais fácil do que nunca para os golpistas alcançarem uma audiência de vítimas potenciais. Os golpes financeiros são especialmente comuns e usam o modelo de pirâmide financeira: um esquema de trazer cada vez mais pessoas para um sistema não sustentável, de modo a “pegar” os seus investimentos de forma criminosa.

Geralmente, os golpes foram em vender investimentos falsos, prometendo retornos irreais ou reparar seu crédito por uma taxa muito baixa. Qualquer que seja a forma, os golpes financeiros tipicamente têm um objetivo: separar você do seu dinheiro ganho com tanto esforço.

Dicas para não cair em esquemas de pirâmide financeira

Felizmente, há algumas medidas que você pode tomar para se proteger de se tornar uma vítima de um esquema financeiro. Primeiro, desconfie de qualquer oferta online que pareça boa demais para ser verdade. Se alguém lhe prometer retorno garantido ou dinheiro fácil, isso é uma bandeira vermelha.

Além disso, pesquise qualquer empresa ou indivíduo com quem você está pensando em fazer negócios antes de entregar qualquer dinheiro. Verifique o site deles e veja se eles têm alguma crítica negativa online.

Por fim, nunca dê suas informações pessoais ou financeiras para alguém que você não conhece e não confia. Se você seguir estes simples passos, será menos provável que você seja vítima de um esquema financeiro.

Os mercados mais comuns de golpes financeiros

Há muitos golpes financeiros que ocorrem na internet todos os dias, aplicados em diferentes mercados e visando diferentes níveis de interesse. Três deles são mais comuns: criptomoedas, apostas esportivas e empresas fantasmas.

Criptomoedas

Não há como negar que a internet tem facilitado nossas vidas de muitas maneiras. A natureza anônima, contudo, também criou um terreno fértil para os golpistas. Um dos esquemas mais comuns utiliza o Bitcoin, onde os golpistas prometem duplicar seu investimento com essa criptomoeda.

Eles então pegam seu dinheiro e desaparecem, deixando você sem nada. Se você está pensando em investir em Bitcoin, faça sua pesquisa primeiro e só lide com trocas seguras. E se você estiver inseguro sobre uma oferta financeira que você recebeu online, lembre-se que se isso parecer bom demais para ser verdade, provavelmente é.

Apostas esportivas

As apostas esportivas são uma forma popular de ganhar com esporte — e a internet tornou isso possível. No entanto, as apostas esportivas também são uma das formas comuns para os golpistas tirarem vantagem de pessoas inocentes.

Novamente, desconfie de sites com promessas muito mirabolantes de lucros garantidos. Além disso, certifique-se de que a plataforma é regulamentada e segura, como é o caso da Bet365 ou da Betmotion , por exemplo.

Portanto, aposte somente com casas de apostas de boa reputação que sejam licenciadas e regulamentadas por um órgão governamental. Aproveite para conhecer os bônus das casas de apostas , como a Betmotion, que oferece 150% sobre o primeiro depósito.

Investimentos em empresas fantasmas

Um outro esquema comum é a empresa fantasma: uma empresa falsa cria um site e o usa para enganar as pessoas e fazer com que elas invistam o seu dinheiro em seus negócios inexistentes. Eles podem até mesmo ir ao ponto de criar contas nas redes sociais na tentativa de parecerem legítimas.

Outro tipo de esquema financeiro é conhecido como phishing. É aqui que os golpistas enviam e-mails ou textos alegando ser de uma organização legítima, como o seu banco ou provedor de cartão de crédito. O objetivo é enganá-lo para que ele forneça suas informações pessoais ou financeiras, as quais eles podem então usar para cometer fraude.



Se você não tiver cuidado, pode facilmente perder muito dinheiro para uma empresa fantasma.