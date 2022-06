Jens Stoltenberg adiantou que a Otan vai adotar um novo conceito estratégico na Europa - AFP

Jens Stoltenberg adiantou que a Otan vai adotar um novo conceito estratégico na EuropaAFP

Publicado 28/06/2022 17:50

Turquia, Finlândia e Suécia assinaram um memorando conjunto que reconhece as preocupações de segurança turcas, me gesto que abre caminho para que as duas nações do Norte Europeu sejam incluídas à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), segundo informou a aliança militar nesta terça-feira, 28.

O acordo foi assinado pelos presidentes da Turquia, Recep Tayip Erdogan, e da Finlândia, Sauli Niinisto, e a primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson, durante a cúpula da Otan em Madri.

Antes do acordo, Erdogan acusava os finlandeses e suecos de apoiar o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (conhecido pela sigla PPK), grupo político oficialmente ilegal na Turquia.

Em coletiva de imprensa, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, ressaltou que o memorando não define a entrada das duas nações, e uma aprovação formal de todos os países da aliança será necessária.