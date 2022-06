Emmanuel Macron, presidente da França, demonstra preocupação com a alta do petróleo na Europa - AFP

Publicado 28/06/2022 12:59

Paris - O salto no preço do petróleo na Europa foi o tema que ganhou destaque do presidente da França, Emmanuel Macron, durante a reunião da cúpula do G7, nesta terça-feira, 28. Em tom preocupado, o líder francês fez um apelo a países produtores de petróleo para a ampliação da produção. A declaração de guerra da Rússia à Ucrânia impactou a cotação global da commodity. Segundo Macron, a alta deixa a Europa numa situação "insustentável".



A diversificação das fontes de abastecimento de petróleo foi encorajada durante o encontro do G7 em Elmau, no Sul da Alemanha. Macron defendeu a inclusão de Irã e Venezuela, dois dois maiores produtores mundiais, assim como Emirados Árabes e Arábia Saudita, na proposta que visa combater a escalada no aumento dos preços provocado pela guerra em curso na Ucrânia. "Precisamos que os países produtores bombeiem mais... Há recursos em outros lugares que também devem ser explorados", disse o presidente da França.

A criação de um teto para os preços do petróleo como é outra possibilidade avaliada. No entanto, os líderes presentes no G7 admitiram "dificuldades técnicas" para emplacar o projeto. Macron também se posicionou a favor da expansão da capacidade de processamento de gás natural liquefeito (GNU) no continente europeu.