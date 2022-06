Caminhão foi descoberto com dezenas de mortos no Texas - Sergio FLORES / AFP

Caminhão foi descoberto com dezenas de mortos no TexasSergio FLORES / AFP

Publicado 28/06/2022 11:48

fotogaleria

"É uma tremenda desgraça (...) até agora são 50 mortos: 22 do México, 7 da Guatemala, dois de Honduras e 19 ainda sem informação sobre sua nacionalidade", afirmou o presidente mexicano em sua coletiva de imprensa.No Twitter, o chanceler mexicano Marcelo Ebrard compartilhou este balanço e afirmou que é "informação do Texas fornecida por autoridades" dos Estados Unidos.A descoberta dos corpos, dentro e fora do veículo, aconteceu na segunda-feira à tarde e, segundo o departamento de bombeiros de San Antonio, até a noite somavam 46 vítimas. Outros 16 migrantes que viajavam no caminhão e foram encontrados com vida, entre eles quatro crianças, foram levados a hospitais."Esses fatos infelizmente (...) estão relacionados à situação de pobreza, de desespero dos irmãos centro-americanos, dos mexicanos", acrescentou López Obrador.O presidente também expressou seu pêsames e afirmou que seu governo realizará as investigações que lhe correspondam e prestará ajuda para a transferência dos corpos. Ele reconheceu a falha dos controles na fronteira comum e dentro dos Estados Unidos.San Antonio, localizada a cerca de 250 quilômetros da fronteira, é uma rota principal para os traficantes. A cidade também foi afetada por uma recente onda de calor recorde. Na segunda-feira, registrou uma temperatura de 39,5 ºC.O veículo foi encontrado em uma estrada perto da rodovia I-35, uma rota que cruza os Estados Unidos de norte a sul, desde a fronteira do México até a do Canadá.