Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas pelo impacto de um míssil russo em um shopping no centro da Ucrânia - STR / UKRAINE EMERGENCY MINISTRY PRESS SERVICE / AFP

Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas pelo impacto de um míssil russo em um shopping no centro da UcrâniaSTR / UKRAINE EMERGENCY MINISTRY PRESS SERVICE / AFP

Publicado 27/06/2022 14:56 | Atualizado 27/06/2022 15:05

Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas pelo impacto de um míssil russo em um shopping no centro da Ucrânia nesta segunda-feira, 27, anunciou o governador regional de Poltava, Dmytro Lunin, alertando que o saldo pode se agravar.



"Os ocupantes dispararam um míssil contra um shopping onde havia mais de mil civis. O shopping está em chamas e as equipes de resgate combatem o fogo. O número de vítimas é impossível de imaginar", escreveu mais cedo, no Facebook, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.



Ele acompanhou sua mensagem com um vídeo que mostra o centro comercial pegando fogo, com grandes colunas de fumaça e caminhões dos bombeiros.



Segundo a Força Aérea da Ucrânia, o shopping foi atacado com mísseis Kh-22 disparados a partir de bombardeiros de longo alcance Tu-22 da região russa de Kursk. "O tiro de míssil em Kremenchuk atingiu um local muito movimentado sem qualquer relação com as hostilidades", denunciou no Facebook Vitali Maletsky, prefeito desta cidade, que tinha 220 mil habitantes antes da guerra. "Há mortos e feridos. Mais detalhes chegarão", acrescentou.



O governador regional, Dmytro Lunin, denunciou um "crime de guerra" e um "crime contra a humanidade", bem como um "ate de terror não dissimulado e cínico contra a população civil".

Kremenchuk, uma cidade industrial, fica no rio Dnipro, na região de Poltava, e é o local da maior refinaria de petróleo da Ucrânia. Vadym Denysenko, conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia, anunciou que a Rússia poderia ter três motivos para o ataque.

"O primeiro, sem dúvida, é semear o pânico, o segundo é destruir nossa infraestrutura, e o terceiro é aumentar as apostas para fazer com que o Ocidente civilizado volte a sentar-se à mesa para conversar", afirmou.