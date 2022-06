Desabamento de prédio na Índia mata ao menos 19 pessoas - AFP

Desabamento de prédio na Índia mata ao menos 19 pessoasAFP

Publicado 28/06/2022 15:01

Mumbai - Pelo menos 19 pessoas morreram em Mumbai, no oeste da Índia, no desabamento de um prédio provocado por chuvas de monção, informaram as autoridades nesta terça-feira (28). O prédio de quatro andares, localizado próximo a uma favela no centro de Mumbai, desabou pouco antes da meia-noite.