Publicado 29/08/2022 08:00

Você sabia que existe um empreendimento no Brasil pronto para gerar 560 MW de energia, suficiente para abastecer uma cidade de 2 milhões de habitantes? O projeto é desenvolvido no Porto de Itaguaí (RJ) pela Karpowership, empresa global focada em liderar o caminho para a segurança energética.

A Karpowership foi uma das vencedoras do Procedimento Competitivo Simplificado (PCS) - leilão emergencial realizado pelo Governo Federal em outubro de 2021 – que tinha como objetivo atrair empresas que pudessem garantir o abastecimento de energia no país, com projetos rápidos e eficientes, nos próximos anos.

Desde o resultado da licitação, a Karpowership iniciou imediatamente todos os procedimentos de licenciamento e autorização, cumprindo rigorosamente toda a legislação brasileira, bem como possibilitou a implantação física do projeto, tanto em terra quanto no mar.

O projeto, que já está pronto para entrar em operação, é composto por quatro Usinas Flutuantes (Powerships) e uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação de GNL (FSRU). É um dos mais rápidos em termos de implantação e é baseado na utilização de gás natural (GNL). O empreendimento representa ainda um dos maiores investimentos estrangeiros diretos no Brasil e no Rio de Janeiro, com arrecadação de impostos para os Municípios e os Governos Estadual e Federal.

Durante a fase de instalação, a Karpowership investiu cerca de R$ 620 milhões em obras e mobilizou bilhões em investimentos com seus ativos. A empresa também concluiu 14,7 km de linha de transmissão para ligação às subestações de Furnas e da Light, contratou mais de 100 empresas brasileiras e gerou mais de 1.500 empregos diretos e indiretos. Foram produzidos mais de 100 estudos marítimos, operacionais, ambientais e de segurança para obtenção de 50 licenças de diferentes autoridades estaduais e federais.

O mundo passa por um cenário em que vários países - incluindo nações do G7 e a China - enfrentam desafios energéticos relevantes e problemas de capacidade instalada para geração de energia. A Europa, que está à beira do racionamento de energia, busca oportunidades para infraestrutura flutuante. O Brasil tem essa oportunidade estratégica com um projeto que pode gerar energia firme, confiável, segura, rapidamente disponível e sustentável.

O que é o projeto de Usinas Termelétricas Flutuantes:

>> Possui tecnologia de ponta, está pronto para operar e garantir o fornecimento de energia ao país, seguindo elevados parâmetros de sustentabilidade, como as metas do Banco Mundial e do Acordo de Paris;

>> Duração de 44 meses - rápida mobilização e desmobilização;

>> Tem baixo impacto ambiental com a utilização de embarcações que dispensam processo construtivo e são desenvolvidas em países com os mais exigentes parâmetros com o meio ambiente, como Alemanha e Finlândia;

>> Utilização do gás natural, combustível mais limpo e essencial para a transição e segurança energéticas;

>> As embarcações de geração de energia estão localizadas em área portuária, adequada para receber esse tipo de empreendimento, sem interferir nas áreas de preservação ambiental.