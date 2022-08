Realeza não aprovava que Diana andasse no veículo - Divulgação/ Silverstone Auctions

Publicado 28/08/2022 11:39 | Atualizado 28/08/2022 11:40

O carro que pertenceu à princesa Diana de Gales foi leiloado por £737.000, o que em real equivale a R$4.380.0000, no Reino Unido. O leilão do Ford Escort RS Turbo, fabricado em 1985, aconteceu no Silverstone Auctions, região central da Inglaterra.

Com apenas 40.000 quilômetros rodados, o automóvel foi adquirido por um comprador de Manchester, que não teve a identidade revelada, após uma disputa acirrada com participantes de Dubai, Estados Unidos e Reino Unido.

O veículo tinha preço inicial de £100.000 e a oferta final foi de £650.000, porém, com as despesas e impostos, o valor sobe para £737.000.

Vinte e cinco anos após sua morte, o fascínio pela vida de Diana permanece intacto, alimentado, entre outros motivos, pelo sucesso da série "The Crown" (Netflix).

A princesa dirigiu o carro do leilão entre 1985 e 1988. Ela preferia o Escort aos majestosos Rolls-Royce e Daimler da família real, segundo a descrição da casa de leilão.

O príncipe William, número dois na ordem de sucessão ao trono depois de seu pai, Charles, também viajou no carro com a mãe.

De acordo com a casa de leilões, o veículo foi fabricado pela Ford de acordo com os desejos específicos de Diana e analistas acreditam que é a única versão pintada de preto deste modelo.

Em junho de 2021, outro Ford Escort utilizado por Diana, um modelo 1,6 Ghia de 1981, foi vendido por £52.600 libras para um comprador sul-americano. O veículo foi um presente de noivado do príncipe Charles.

A venda deste sábado, 27, aconteceu quatro dias antes do 25º aniversário da morte da princesa, que faleceu aos 36 anos em um acidente de carro em Paris.