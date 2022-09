Outras 27 ficaram feridas - Reprodução

Publicado 30/09/2022 09:49 | Atualizado 30/09/2022 16:28

Um homem-bomba matou pelo menos 20 pessoas e deixou outras 27 feridas nesta sexta-feira, 30, ao detonar um explosivo em um centro educacional em Cabul, no Afeganistão. A informação foi divulgada pelo porta-voz da polícia, Khalid Zadran. A explosão ocorreu em uma escola na região de Dasht-e-Barchi, onde residem principalmente membros da comunidade Hazara, informou a mídia local.



"Os alunos estavam se preparando para um exame quando um homem-bomba atingiu a escola. Infelizmente, 20 pessoas foram martirizadas e outras 27 ficaram feridas", disse Zadran. O local atacado prepara alunos, de 18 anos ou mais, para provas de acesso às universidades.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram o cenário de destruição minutos após a explosão. Em um hospital, os combatentes talibãs obrigaram os parentes a abandonar o local pelo temor de um novo ataque contra a multidão. Listas com os nomes das vítimas fatais e dos feridos foram colocadas nas entradas dos centros médicos.

O porta-voz do ministério do Interior, Nafy Takor, afirmou que o ataque aconteceu no centro educacional Kaj e informou que as forças de segurança seguiram para o local. "A natureza do ataque e informações sobre as vítimas serão divulgados mais tarde", disse. "Atacar alvos civis demonstra a crueldade desumana do inimigo e a falta de parâmetros morais", acrescentou.



Até o momento, nenhuma formação ou grupo terrorista reivindicou a responsabilidade por esses ataques, embora o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) — o principal rival do Talibã desde a tomada do Afeganistão em agosto de 2021 — tenha tradicionalmente essa minoria na mira.



O EI considera os xiitas apóstatas — pessoas que renunciam ou renegam uma crença ou religião da qual faziam parte — e realizou vários ataques contra eles, especialmente visando locais de culto, como mesquitas.



Em 10 de setembro, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em duas explosões em Dasht-e-Barchi, enquanto o EI reivindicou a responsabilidade por um ataque com explosivos em uma mesquita xiita em 21 de abril, no qual 33 pessoas morreram e outras 43 ficaram feridas durante o Ramadã.



Naquela mesma semana, outras seis pessoas morreram e quinze ficaram feridas após um ataque com explosivos em vários centros educacionais da minoria xiita Hazara no oeste de Cabul.



Desde que chegou ao poder, o Talibã lançou várias operações contra o EI em várias partes do país, com o intuito de mostrar que seu retorno também significou o fim da violência. A garantia de segurança e controle do jihadismo foi uma das grandes demandas do Talibã nos territórios sob seu controle durante a guerra com o governo deposto e as forças internacionais.