Pedro Castillo, agora ex-presidente do PeruJavier Torres/AFP

O ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, foi transferido para a sede da Diroes (Direção de Operações Especiais da Polícia), unidade de elite da Polícia Nacional, em Lima, na noite desta quarta-feira, 7, por volta das 22h (horário de Brasília). A prisão faz parte da investigação do Ministério Público contra ele, informou o jornal "La República".

No local, também está preso o ex-ditador Alberto Fujimori preso em 2009 por violações dos direitos humanos. Ele foi sentenciado a 25 anos de prisão.



De acordo com o jornal peruano, Castillo teria deixado a Prefeitura de Lima, onde estava sob custódia de autoridades. Logo depois, foi levado para um quartel em Rímac. De lá, o ex-chefe de Estado foi levado de helicóptero para a sede policial.



Entenda a deposição

Na tarde de quarta, o Congresso do Peru aprovou o impeachment do presidente Pedro Castillo por "incapacidade moral". Mais cedo, o mandatário havia anunciado a dissolução do Congresso, além de ter declarado "estado de emergência" em todo o território .Castillo também foi preso. O líder deixou o Palácio do Governo e foi para a sede da prefeitura, na Avenida España, onde foi detido. A decisão de destituir Castillo se deu após 101 votos favoráveis, 6 contra e 10 abstenções.A então vice-presidente, Dina Boluarte, assumiu o cargo . Ela fez o juramento no Congresso após receber as honras de José Williams Zapata, presidente da Câmara do Peru.Ela pediu, no seu discurso, que o povo peruano fique unido. Além disso, Dina afirmou que vai agir junto ao Ministério Público peruano para acabar com as máfias que atuam dentro do governo.