Iranianos foram às ruas da capital contra morte de Mahsa Amini - Reprodução: redes sociais

Publicado 08/12/2022 09:16 | Atualizado 08/12/2022 09:29

Autoridades do Irã executaram nesta quinta-feira, 8, o primeiro condenado à morte por participar dos protestos que estão abalando o país desde de setembro deste ano. Mohsen Shekari foi executado depois de ter sido condenado à morte no dia 29 de novembro.

Segundo as autoridades iranianas, o homem teria "ferido um membro da força de segurança islâmica com uma faca, bloqueado uma rua e criado terror em Teerã", informou a agência de notícias iraniana Mizan. Esses crimes acarretaram a sentença chamada de "guerra contra Deus", que é punível com a pena de morte, como foi o caso.A agência, administrada pelo Judiciário do país, ainda indicou que o executado confessou, durante o julgamento, ter recebido "pagamentos" por agredir policiais e que por isso esfaqueou o agente, que precisou de 13 pontos após o ataque. As execuções por pena de morte no Irã geralmente ocorrem por enforcamento, informou a imprensa local.Shekari é o primeiro manifestante a ser executado por sua participação nos protestos que abalam o Irã desde a morte da jovem Mahsa Amini, que estava sob custódia da Polícia Moral após supostamente usar o lenço islâmico de forma inadequada . Os protestos começaram com a morte da jovem curda, de 22 anos, mas evoluíram e agora as reivindicações incluem o pedido pelo fim da República Islâmica, fundada pelo aiatolá Ruholá Khomeini em 1979.