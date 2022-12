Três crianças morrem após caírem em lago congelado na Inglaterra - Twitter/@LangarAid

Três crianças morrem após caírem em lago congelado na InglaterraTwitter/@LangarAid

Publicado 12/12/2022 19:12

Três crianças morreram enquanto brincavam em um lago na cidade de Solihull, na região central da Inglaterra, que estava congelado devido à forte onda de frio e neve que assola o Reino Unido. Os três meninos, de 11, dez e oito anos, tiveram uma parada cardíaca e tentaram ser reanimados, mas não resistiram.



Segundo testemunhas, as crianças caíram quando a fina camada de gelo que se formou no lago rompeu. Uma quarta criança, de seis anos, também caiu no lago e está em "estado crítico".

O Reino Unido enfrenta uma onda de frio e neve particularmente intensa há vários dias, com temperaturas que chegam a -10º C em algumas regiões. A situação é mais crítica no norte da Escócia e no sul da Inglaterra, onde fica Londres.



Segundo a BBC, no domingo (11), mais de 50 voos foram cancelados no aeroporto de Heathrow, o maior da capital britânica, devido à neblina. Outros dois aeroportos, o Stansted, ao norte, e o Gatwick, ao sul, também fecharam as pistas em razão do grande volume de neve que caiu no asfalto. Voos sofreram atrasos e cancelamentos em ambos os aeroportos.



A neve também teve impacto sobre as estradas. Na manhã desta segunda-feira (12), o tráfego ainda estava carregado nas principais rodovias inglesas, com longos engarrafamentos.



Na noite de domingo, motoristas surpreendidos pela nevasca ficaram presos em seus veículos por horas. Em Sussex, a polícia orientou que as pessoas fizessem viagens "apenas em caso de necessidade".

Passageiros do sistema ferroviário também enfrentavam atrasos e cancelamentos na manhã desta segunda, com algumas linhas do metrô de Londres interrompidas. A companhia Southeastern aconselhou os clientes a não viajarem na manhã desta segunda-feira. Diversas linhas permanceram suspensas durante todo o dia.