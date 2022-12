Árvore de Natal em Lisboa não acende após contagem regressiva e viraliza na internet - Reprodução/ Twitter Câmara de Portugal

Árvore de Natal em Lisboa não acende após contagem regressiva e viraliza na internetReprodução/ Twitter Câmara de Portugal

Publicado 12/12/2022 19:04 | Atualizado 12/12/2022 19:39

A iluminação de Natal da cidade de Lisboa, em Portugal, foi acesa no dia 5 de dezembro, deixando a cidade mais brilhante. O momento de iluminar a árvore, no entanto, não saiu como esperado.



O fim da contagem regressiva para acender a árvore de Natal da cidade surpreendeu e causou apreensão depois que o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, apertou o botão: nenhuma lâmpada acendeu

Apesar do imprevisto, as pessoas permaneceram na Praça do Comércio para ouvir o discurso de Carlos e ver o espetáculo. A árvore foi iluminada pouco tempo depois.



Em meio à crise energética da Europa, a Câmara de Lisboa diminuiu as luzes da decoração de Natal deste ano e montou uma árvore com lâmpadas LED, de baixo consumo energético.

O tempo que a árvore permanecerá ligada também foi reduzido, o que diminuirá cerca de 50% da energia gasta no ano passado.



Também estavam presentes no momento o presidente da Assembleia Municipal, Rosário Farmhouse, da representante da União das Associações de Comércio e Serviços, Carla Salsinha, e de vários vereadores do Executivo.

*Com informações da CNN Brasil