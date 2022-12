Exército de Israel admite ter matado jovem palestina na Cisjordânia - Chetanya Robinson/Flickr

Publicado 12/12/2022 19:24

O Exército de Israel admitiu, nesta segunda-feira (12), que uma ação realizada por soldados na cidade de Jenin, localizada na região da Cisjordânia, causou a morte de uma jovem palestina de 16 anos.

Os militares israelenses emitiram um comunicado informando que a ofensiva terminou com a detenção de 18 pessoas suspeitas de participarem de atividades terrotistas.



De acordo com Israel, durante a ação os suspeitos reagiram atacando os soldados com conquetel molotov e disparos. Os militares "responderam com tiros contra os suspeitos armados".

"Após uma investigação inicial, ficou entendido que a menina morta foi atingida por disparos não intencionais direcionados a homens armados em um telhado na área de onde a força foi alvejada. Ao que tudo indica, a menina morta estava no telhado de uma das casas próximas aos pistoleiros", informou a nota.



A jovem se trata de Jana Zakarna. Ela foi encontrada no telhado da sua casa logo após a retirada das tropas israelenses do local. Palestinos acusam os israelenses de terem disparado na cabeça e no peito da menina.

"A alegação de que as forças de segurança dispararam propositalmente contra civis não envolvidos é implausível e sem fundamento. As forças de segurança vão continuar a investigar o incidente e trabalhar para esclarecer as suas circunstâncias", completou o Exército israelense .