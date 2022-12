Francisco defende incansavelmente a paz desde o início da invasão da Ucrânia e aborda o tema em quase todos os discursos - Filippo Monteforte/ AFP

Publicado 14/12/2022 10:54 | Atualizado 14/12/2022 10:57

Vaticano - O papa Francisco fez um apelo nesta quarta-feira, 14, pedindo apoio à Ucrânia. O pontífice pediu aos fiéis que vivam o Natal com mais humildade e economizem para prestar ajuda aos ucranianos "que tanto sofrem" com a guerra.

"Vamos ter um Natal mais sóbrio, com presentes mais humildes, vamos enviar o que economizamos para o povo ucraniano que precisa. Eles sofrem muito, passam fome, sentem frio. E muitos morrem porque não há médicos ou enfermeiras", afirmou Francisco ao final da audiência geral na sala Paulo VI do Vaticano.

"Não nos esqueçamos: o Natal, sim. Em paz com o Senhor, sim. Mas com os ucranianos no coração. Façamos este gesto concreto por eles", pediu.

"Renovemos nossa proximidade com o povo ucraniano martirizado, perseverando na oração fervorosa por esses nossos irmãos e irmãs que tanto sofrem. Irmãos e irmãs, eu lhes digo: há tanto sofrimento na Ucrânia, tanto, tanto", insistiu o pontífice.

O papa, que defende incansavelmente a paz desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro, aborda o tema em quase todos os seus discursos. Na última quinta-feira, 8, não conseguiu conter as lágrimas ao falar mais uma vez do país martirizado pela guerra, durante um ato público em Roma.

O pontífice argentino completa 86 anos no próximo sábado, 17. Desde sua eleição em 2013, ele quis honrar o legado cristão da busca pela paz e costuma se propor como mediador do diálogo, direta ou indiretamente, em inúmeros conflitos.