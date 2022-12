Dina Boluarte confirma que México concedeu asilo à família de Castillo - AFP

Dina Boluarte confirma que México concedeu asilo à família de CastilloAFP

Publicado 19/12/2022 14:51

A presidente do Peru, Dina Boluarte, confirmou que o México concedeu asilo para a mulher e os filhos do ex-presidente Pedro Castillo, preso acusado de rebelião e outros delitos no último dia 7 de dezembro.



Na semana passada, a Justiça peruana decretou 18 meses de prisão preventiva para o ex-presidente. "Há alguns dias, a chanceler peruana [Ana Cecilia Gervasi] me disse que o Estado mexicano já havia concedido asilo político à família do presidente", disse Boluarte.

A família de Castillo é formada pela mulher, Lilia Paredes, os dois filhos e a irmã mais nova de sua esposa, que também foi criada como filha.



Em meio aos protestos que tomaram conta do país e já deixaram 26 pessoas mortos, Boluarte também anunciou uma remodelação de seu Gabinete, após a saída do primeiro-ministro Pedro Angulo.



Além dele, outros dois ministros já haviam renunciado na semana passada pela repressão do governo contra os manifestantes.



O Parlamento deve votar novamente nesta terça-feira, o projeto para adiantar as eleições de 2026 para 2023, que na semana passada não conseguiu os votos necessários.

Na última quarta-feira (14), o governo de Boluarte declarou estado de emergência por 30 dias, suspendendo os direitos de reunião e manifestação em todo o país e autorizando a atuação de militares na segurança pública.