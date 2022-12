Putin disse precisar da 'máxima compostura e concentração das forças' nas operações de contra-inteligência da Rússia - Reprodução/AFP

Publicado 20/12/2022 11:36 | Atualizado 20/12/2022 11:41

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu nesta terça-feira, 20, que o panorama nas quatro regiões da Ucrânia que Moscou afirma ter anexado é "extremamente difícil".

"A situação nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e nas regiões de Kherson e Zaporizhzhia é extremamente difícil", declarou o mandatário ao Serviço Federal de Segurança.

O chefe de Estado se dirigiu em particular aos agentes que vivem nas "novas regiões da Rússia". "As pessoas que moram nestas regiões, os cidadãos da Rússia, dependem de vocês, da sua proteção", declarou.

Putin disse que precisa da "máxima compostura e concentração das forças" nas operações de contra-inteligência da Rússia. "É necessário suprimir rigorosamente as ações dos serviços de inteligência estrangeiros, identificar rapidamente os traidores, espiões e sabotadores", acrescentou.

Em setembro, o mandatário russo anunciou a anexação de quatro territórios ocupados do sul e leste da Ucrânia, depois que as autoridades designadas por Moscou organizaram referendos, considerados uma farsa por Kiev e seus aliados ocidentais.

As tropas russas, no entanto, não controlam de maneira completa nenhuma destas regiões. No último mês, inclusive, foram expulsas da capital regional de Kherson, que tem o mesmo nome, depois de uma contraofensiva ucraniana.

Após vários reveses na frente de batalha, Moscou mudou de estratégia e passou a concentrar os esforços em uma campanha de bombardeios aéreos contra instalações militares e do setor de energia da Ucrânia.