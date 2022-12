UE quer reduzir emissões de metano para combater o efeito estufa - Internet/Reprodução

UE quer reduzir emissões de metano para combater o efeito estufaInternet/Reprodução

Publicado 19/12/2022 18:07

O Conselho Europeu afirmou que houve um acordo sobre uma proposta para monitorar e reduzir emissões de metano no setor de energia. Em comunicado, o órgão da União Europeia disse que o texto é o terceiro desse tipo e uma "contribuição crucial para a ação climática, já que o metano é o segundo gás mais importante para o efeito estufa, depois do gás carbônico".

O metano é apontado como responsável por cerca de 30% do atual aquecimento global, lembra no comunicado o ministro da República Checa da Indústria e do Comércio, Jozef Síkela. Agora, a regulação fechada ajudará a entender a origem dessas emissões e responder a elas, disse ele, colaborando no compromisso para cortar as emissões desse gás em 30% até 2030.

A proposta prevê novas exigências para os setores de petróleo, gás e carvão. Operadores terão de documentar com cuidado suas emissões e adotar medidas de mitigação apropriadas para evitar e minimizar emissões de metano em suas operações, diz o texto.