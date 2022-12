Sobrevivente foi achado a dois quilômetros do barco - Reprodução/AFP

Sobrevivente foi achado a dois quilômetros do barcoReprodução/AFP

Publicado 21/12/2022 09:27 | Atualizado 21/12/2022 09:31

Um homem foi resgatado com vida nesta quarta-feira, 21, depois de sobreviver a um naufrágio por quase 24 horas em um mar repleto de tubarões e crocodilos. A embarcação virou durante uma tempestade na costa norte da Austrália.

Ele, que nasceu no estado australiano de Queensland, conseguiu se agarrar em um pedaço de madeira que estava à deriva, de acordo com a Autoridade de Segurança Marítima do país.

O homem foi encontrado por uma equipe de resgate aérea, flutuando no Estreito de Torres, localizado entre a Austrália e Papua Nova Guiné, a dois quilômetros dos destroços de seu barco.

O australiano, cujo nome ou idade não foram divulgados, tem "muita sorte" por estar vivo, afirma um comunicado.

O sobrevivente desapareceu na terça-feira, 20, mas as equipes de resgate não tinham conseguido localizá-lo até o final da manhã desta quarta-feira (horário local), depois de encontrar os restos do barco.