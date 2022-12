Local ficou completamente destruído - Reprodução/Twitter

Local ficou completamente destruídoReprodução/Twitter

Publicado 24/12/2022 10:47

Ao menos 22 pessoas morreram em um incêndio na madrugada de sábado, 24, em uma casa de repouso particular em Kemerovo, na Sibéria, centro-leste da Rússia.

"De acordo com as informações atualizadas, durante a inspeção do local foram encontrados os corpos de mais duas pessoas. O número de mortos subiu para 22", anunciou o Comitê de Investigação da Rússia, responsável pelos principais inquéritos no país. "Seis pessoas ficaram feridas. Duas foram hospitalizadas em estado grave, com queimaduras", acrescentou.

"Às 5h25 (0h25 de Brasília), as equipes de resgate terminaram as tarefas de limpeza dos escombros", informou o serviço de emergência.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra vários caminhões de bombeiros próximos do pequeno estabelecimento, que pegava fogo. O interior do prédio foi completamente destruído.

At least 20 people are killed after fire swept through home for elderly in Siberian city of Kemerovo pic.twitter.com/CpVzSy1L7E — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 24, 2022

De acordo com a agência de notícia Tass, o fogo se propagou durante a noite por 180 metros quadrados do edifício de madeira, de dois andares.

A casa de repouso para idosos era "ilegal", segundo uma fonte das forças de segurança citada pela Tass.

O Comitê de Investigação abriu um processo por "negligência que provocou a morte de várias pessoas".

Os investigadores acusam "um homem de 31 anos de ter alugado uma casa particular como residência temporária para idosos", segundo um comunicado divulgado.

A origem do incêndio pode ser "um fogão com defeito", afirmaram os investigadores.

"Na véspera do incidente, os inquilinos informaram (ao proprietário) que a caldeira estava com defeito, mas ele não tomou nenhuma providência para consertar o equipamento", denunciaram. "A inspeção do local continua, os objetos necessários foram apreendidos para o prosseguimento do inquérito", acrescenta o documento dos investigadores.

O serviço de emergência afirmou que as autoridades "identificaram" o estabelecimento no final de 2021 e que o local passaria por um controle em 2023.

O governador regional, Sergei Tsivilev, ordenou reuniões "imediatas" entre os diferentes prefeitos da região de Kemerovo e "suas comissões encarregadas de situações de emergência".

Também pediu, segundo a agência de notícias Tass, que "todas as casas de repousos, principalmente as privadas, sejam inspecionadas".

A cidade de Kemerovo foi cenário em março de 2018 de um incêndio em um centro comercial que matou 60 pessoas, mais da metade delas crianças e adolescentes, uma tragédia que comoveu o país.

No início de novembro, um incêndio em um bar de Kostroma, 300 km ao nordeste de Moscou, deixou 13 mortos.

Em 2009, 156 pessoas morreram em um grande incêndio em uma discoteca de Perm, uma localidade na região dos Urais, leste da Rússia.